Это измена, Овны и Близнецы! Глоба ошарашила новостью два знака зодиака

Тамара Глоба выдала предостережение в декабре двум знакам зодиака — Овнам и Близнецам. Декабрь будет для многих наполнен предвкушением праздников, интересными дорогами, компаниями, знакомствами и чувствами.

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Но не стоит увлекаться! Ведь из-за страсти можно потерять все, что вы имели ранее! Рядом со знаками Овен и Близнецы в декабре будет витать такое неприятное слово, как «измена». Будьте предельно осторожны! Не перешагните рамки!

Овнам предстоит интересное путешествие, а там встреча с человеком, который может изменить вашу судьбу. И хорошо, если в лучшую сторону! Опасайтесь страстей! Велик шанс потерять близких!

Близнецам звезды сулят кардинальные перемены в личной жизни уже в начале месяца. Вы можете потерять близких из-за своей невнимательности. Отряхните пелену эмоций и посмотрите на них. Не лучше ли сохранить то, что у вас есть?

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы