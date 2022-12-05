Ощутит послевкусие 2022-го! Какой знак зодиака рискует растратить все силы на любовь в 2023 году

Участница проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала знак зодиака, который может ощутить нехватку сил в год Водяного Кролика. Так, рожденные под этим созвездием начиная с лета рискуют раствориться в партнерской сфере жизни, которая активизируется с небывалой силой. Именно поэтому Скорпионам следует не забывать о подзарядке.

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«В какой-то момент можете даже ощутить серьезную нехватку сил. Чтобы не упустить ни одной выгодной возможности, которые непременно попадутся на пути, опирайтесь на яркие символы бьющей ключом энергии — феникса, огня, горящего солнца», - заметила Кажетта.

По материалам «СтарХит».