Деньги будут сыпаться с неба: Львы в декабре поймают удачу за хвост – прогноз Глобы

Тамара Глоба рассказала Львам, что их ждет счастливый декабрь. Хорошие компании, ощущение праздника, приятные поездки, — вот, что будет в жизни представителей этого знака.

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Кроме того, им звезды уготовили сюрприз в виде отличных заработков.

«Со второй недели декабря придет период, когда появятся новые возможности в работе», - предрекла астролог.

Она заметила, что расходы у Львов тоже будут немалыми, а посему им нужно хорошо продумывать свои траты, а не сорить деньгами направо и налево. Особенно пригодятся деньги в конце месяца.