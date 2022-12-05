Карьерный рост, деньги, имущество — прихватят все! Три знака зодиака — любимчика судьбы в 2023 году

Участница проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала три знака зодиака, которые смогут добиться успеха в 2023 году. Рожденные под этим созвездием окажутся в любимчиках у Вселенной.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Всю первую половину года в постоянном движении будут пребывать Овны. Их ждут всевозможные события, этот период выдастся не просто активным, но и полезным. Появится возможность новых знакомств, прорыва в бизнесе и карьерный рост. Главное — не упустить то, что будет даровано звездами.

«Используйте особые символические изображения, направляющие вашу волю и намерения в правильное русло. Вам пригодится талисман со стрелой или молнией, символизирующий саму суть достижения желаемого», — заверила Кажетта.

Удача также будет сопутствовать и Тельцам, особенно во второй половине года. Представители этого зодиакального круга смогут похвастаться мощной энергией, которая поможет им сорвать куш. Все будет в изобилии, счета пополнятся.

Стрельцы уже летом 2023 года получат неожиданные выгодные предложения в сфере недвижимости или другого дорогостоящего имущества. А первая половина года выдастся особенно активной, может показаться, что люди этого созвездия несутся вперед на космической ракете.

По материалам «СтарХит»