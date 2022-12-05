Приспособится к 2024 и 2025 году! Какой знак зодиака - везунчик возьмет власть над жизнью в 2023 году

Участница проекта «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала знак зодиака, который сумеет поймать удачу за хвост в 2023 году. Рожденные под этим созвездием должны привыкнуть к сложностям и трудностям, именно тогда они смогут добиться успеха. Так, год Водяного Кролика проветрит этот знак зодиака на прочность, устроив ему подготовку и муштру, которая пригодится в будущем.

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«Грядущий 2023 год приготовил увлекательные космические качели, которые как минимум морально подготовят к событиям 2024-25 года. Вы почувствуете, как возвращается власть над собственной жизнью, а вместе с тем и удача. Постарайтесь правильно активировать последнюю, чтобы она подарила максимум из возможного с помощью талисманов с кошельком, монетами или рогом изобилия», - заметила Кажетта.

По материалам «СтарХит».