С 5 декабря! Володина назвала знаки зодиака, которые испортят всем жизнь

Астролог Василиса Володина заявила, что на текущей неделе ситуацию осложнят три созвездия, которые «не могут договориться в небе».

«По-прежнему на небе не могут договориться мутабельные знаки – Близнецы, Стрелец и Рыбы, требуя от нас акробатической гибкости в делах, умения подстроиться под любого собеседника, адаптивности на уровне растений в пустыне», - заявила астролог.

И именно в этот период, по ее словам, следует проявить терпение, сдержанно и четкую позицию в битве с соперником.

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