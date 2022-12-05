В 2023 году - сорвет куш, который и не снился! Этот знак зодиака - богача Вселенная щедро одарит деньгами

Участница проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала знак зодиака, который сорвет куш, о котором раньше не мог даже мечтать. Рожденные под этим созвездием в год Водяного кролика смогут заработать еще больше. И это при том, что с бюджетом у них в целом итак все в порядке. О ком речь? И это Тельцы.

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Особенно удачна для представителей этого зодиакального круга вторая половина 2023 года, именно в этот период они смогут пополнить свои вклады дополнительными средствами. Своего в год Водяного кролика Тельцы не упустят. Их можно назвать баловнями судьбы, которых Вселенная одарит благосостоянием.

«Во второй половине 2023 года к революционным энергиям Урана в вашем знаке присоединится расширяющий любые возможности Юпитер. Управлять столь мощной энергией будет совсем непросто. Однако это именно тот момент, когда вы имеете шанс сорвать куш, на который даже не рассчитывали. Главное — это правильно применить весь тот фонтан энергии, что обрушит вам на голову Вселенная. Обратитесь к созвучным вашему знаку символам изобилия — полная чаща, золотая монета, четырехлистный клевер», - заметила Кажетта.

По материалам «СтарХит».