Конец декабря – отправная точка: Глоба заговорила о том, как изменят мир те, что в верхах

Третья декада декабря принесет миру изменения, хотя уже никто не надеялся на то, что они случатся в этом году.

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Произойдет это из-за смены лидеров, появятся личности с новыми идеями, новыми планами на происходящее, они создадут новые документы и наметят пути выхода из конфликтов, об этом рассказала астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

При этом решения новые лидеры будут принимать очень поспешно, даже спонтанно, так что их последствия могут получиться какими угодно. И, тем не менее, к концу 2023 года люди начнут понимать, что мир уже близок. Заговорить о торжестве справедливости люди смогут лишь в 2024 году, считает астролог Тамара Глоба.

Источник: YouTube-каналы Тамары Глобы и Надежды Стрелец.