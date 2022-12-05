«Вам нужно быть очень внимательными в дорогах!»: Глоба не смогла молчать на счет Дев

Тамара Глоба даже перед новогодними праздниками не смогла удержаться от тревожного прогноза для Дев. Астролог считает, что некоторые предсказания звезд можно предотвратить, если знать о них заранее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Поэтому Девы должны точно запомнить два пункта – им не стоит пренебрегать мерами безопасности в пути, а также проявить внимание к своим близким.

«В начале декабря, особенно в первую неделю вам нужно быть очень внимательными в дорогах! Больше внимания и времени уделяйте домашним, любимым людям, детям родителям», - посоветовала астролог.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.