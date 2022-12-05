Беды обрушатся! Тамара Глоба узрела опасность в конце декабря и начале января 2023 года

Тамара Глоба дала прогноз на декабрь, назвав самый тревожный период первого зимнего месяца. Астролог дала понять, что в это время стоит проявить особую осторожность. Иначе на многих могут свалиться беды, которые они могли бы избежать при другом раскладе дел. Самая большая опасность будет поджидать на дорогах. Тревожным станет не только период, который относится к последней декаде декабря, но и самое начало 2023 года.

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Стрелец - это знак, который связан с дальней дорогой, дальними планами, событиями, которые сочетают в себе очень много и в политике, и в бизнесе, и в личной жизни. Это знак целеустремленных людей. И в дальней дороге мечты о любви, об идеалах свойственны людям этого знака.