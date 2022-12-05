Не жизнь, а праздник! Глоба – о счастливом периоде, в который вступили Львы

Астролог Тамара Глоба порадовала Львов отличными предсказаниями на декабрь 2022 года. Жизнь у представителей этого знака будет бить ключом, счастье их ожидает и в личной жизни, и в деловой области.
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«Для рожденных под знаком Льва декабрь – это период праздников, период, когда любящие вас люди и любимые люди будут с вами. Удачное время для творчества, для начинаний», - сказала Глоба на своем YouTube-канале.
Астролог заметила, что с друзьями любая инициатива будет эффективнее. Это отличное время для реализации намеченных планов, путешествий, отдыха в хорошей компании.