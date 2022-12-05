«Действовать, но не «нарываться»: Володина дала пугающий прогноз

Известный астролог Василиса Володина считает, что наступившая неделя будет сложной для нас. Однако, по ее словам, не стоит поддаваться панике, так как судьба нам подготовила уроки.

«Нужно действовать, но не «нарываться». Нужна активность без агрессии. Также важно умение признавать ограниченность своих представлений и довериться потоку жизни», - заявила астролог.

По мнению Володиной, именно на этой неделе надо разработать тактику - как переиграть любого соперника. И тогда вы будете защищены.