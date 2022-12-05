Подковерные интриги, заговоры! Тамара Глоба взволновала пугающим прогнозом на декабрь - чего опасаться

Тамара Глоба в своем Telegram-канале поделилась точным прогнозом на декабрь, который оказался тревожным и волнующим. Первый месяц зимы выдастся поистине событийным. Однако не все происходящее будет нести положительную окраску, возможны весьма спорные моменты.

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Декабрь продолжит тенденцию осени - это период противостояния Марса. События, которые тянутся почти год никуда не уходятся. Но к концу месяца они сконцентрируются. Первая половина месяца даст возможности переговоров, поиска новых решений - политика, дипломатия. Период подходит для поездок и путешествий. Можно ставить крупные цели.