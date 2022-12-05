Финансовый крах! Глоба назвала знак зодиака, которому грозит стать жертвой мошенников в декабре

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который рискует попасть под влияние мошенников в декабре. Рожденным под этим созвездием стоит проявить особую осторожность в общении с малознакомыми людьми, так как есть вероятность обмана. Также астролог предостерегла этот знак зодиака от финансового краха на фоне беспечности. Они рискуют лишиться денег, связавшись с неблагонадежными лицами. Главное - чутье и осторожность.

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Так, избегать доверительного общения с окружающими, которые не входят в круг близких, стоит Скорпионам. Они могут стать жертвами обмана.

«Внимательность к финансам, избегайте мошенников. В декабре хороший период ля детей. Вы потратите не мало средств на развлечения со своими любимыми людьми. Вторая неделя месяца - вас заинтересуют поездки, дела, касающиеся дорог, коротких путешествий. Помощь от близких, время пополнения багажа знаний. Хорошее время для учебы - декабрь, январь и начало февраля. Время путешествий с родными», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.