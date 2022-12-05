Будут купаться в деньгах! Астрологи назвали два знака зодиака, к которым придет достаток перед Новым годом

Раков и Близнецов выделила астролог среди прочих из-за высокой вероятности получить огромные деньги. Скорее всего, средства свалятся на них уже до наступления Нового года.

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Близнецы обретут финансовую удачу в декабре, если прекратят подвергать себя риску. Если нужны деньги, не стоит вестись на неизведанное, идите по знакомым тропам — они доведут куда надо.

Вам будут предлагать способы быстрого и легкого заработка, не слушайте никого, это может быть обманом, идите выбранной дорогой, вы не ошибаетесь в ней.

А вот на Раков деньги могут свалиться, откуда не ждали. Вы как-то почувствуете это и будете держать ухо востро, интуиция вас не обманет — неожиданный источник дохода будет найден. Не исключена вероятность выигрыша в лотерее, розыгрыше, либо вообще вы получите наследство.

Источник: vm.ru.