Последние дни декабря – начало января: Глоба назвала особенные дни для Рака – люди опасны

Тамара Глоба предостерегла Раков от опасности, которая может ждать их в декабре и назвала промежутки времени, когда это особенно сильно будет чувствоваться.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Оказывается, Раков подстерегает беда там, где есть толпы людей. Астролог не уточнила, какая беда может ждать представителей этого знака зодиака - физическое воздействие, кража, насилие или что-то еще. Но настоятельно рекомендовала обратить внимание на начало декабря и конец месяца. Именно в этот период Рак должен быть начеку, так подсказывают звезды.
«Будьте внимательны в дорогах, избегайте толпы, практически все первые дни декабря, а также в самые последние дни месяца и в начале января», - сказала Глоба на своем YouTube-канале.