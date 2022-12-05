Последние дни декабря – начало января: Глоба назвала особенные дни для Рака – люди опасны

Тамара Глоба предостерегла Раков от опасности, которая может ждать их в декабре и назвала промежутки времени, когда это особенно сильно будет чувствоваться.

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Оказывается, Раков подстерегает беда там, где есть толпы людей. Астролог не уточнила, какая беда может ждать представителей этого знака зодиака - физическое воздействие, кража, насилие или что-то еще. Но настоятельно рекомендовала обратить внимание на начало декабря и конец месяца. Именно в этот период Рак должен быть начеку, так подсказывают звезды.