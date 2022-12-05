Успешные, сильные, мощные! Раки совершат невероятное в декабре – прогноз Глобы

Декабрь должен принести Ракам успех, об этом рассказала астролог Тамара Глоба в своем прогнозе на декабрь. Помогут достичь высот представителям этого знака зодиака их близкие, поэтому не стоит игнорировать их предложения и идеи. Держитесь вместе!
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«Для рожденных под знаком Рака декабрь – успешный период для работы с друзьями. А также семья – люди, которых вы считаете своими партнерами», - сказала Глоба.
Раки будут в декабре полны идей, все вокруг их будет вдохновлять. Даже противники могут простимулировать их в первом месяце зимы на что-то новое и перспективное, то, что принесет им в дальнейшем процветание и успех.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.