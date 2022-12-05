Володина рассказала об особенностях 5 декабря: делаем две вещи, чтобы пришла удача

Василиса Володина рассказала об особенностях понедельника 5 декабря. В этот день людям нужно забыть о сфере чувственности и постараться погрузиться в рациональную сферу. Сдержанность и разум помогут в этом.
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По мнению астролога, если сохранять уравновешенность и рациональное, трезвое понимание жизни, то возможно увидеть в этот день то, что ранее не замечали, но стремились к этому.
Велика вероятность неожиданного прозрения и осознания собственных возможностей. Это, безусловно, принесет удачу и дальнейший успех, если воспользоваться тем, что дарит нам Вселенная.
«Сегодня задают тон уравновешенность и рациональное трезвое понимание жизни. Вместе они способны подарить вам удивительные прозрения о сути бытия и… ваших новых возможностях», - написала Василиса Володина на своем канале.