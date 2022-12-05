Семь дней будут ликовать: Володина назвала 3 знака зодиака, которым крупно повезет

Василиса Володина.

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Гибкость ума поможет людям адаптироваться на этой неделе.

Астролог Василиса Володина в своем телеграме дала прогноз на неделю с 5 по 11 декабря, подчеркнув, что предстоящие 7 дней будут весьма бодрыми.

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Особенно повезет тем, кто умеет гибко подстраиваться под ситуации, меняться, адаптироваться под них. Отсюда и успех.

В числе счастливчиков – Близнецы, Стрелец и Рыба. Именно они будут командовать звездным парадом.

Володина подчеркнула, что на этой неделе людям нужно постараться быть активными, но не агрессивными. А еще – научиться доверять потоку жизни.

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