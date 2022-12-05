Это будет в конце декабря: Глоба – придут новые люди и примут новые решения о мире

Тамара Глоба ответила своим подписчикам на вопрос, который волнует всех. Астролог по расположению планет определила, настанет ли мир до конца текущего года. Увы, нет.

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Ситуация, которую мы наблюдаем практически год, останется прежней, поскольку Марс по-прежнему будет владеть умами людей.

Тем не менее, в конце месяца человечество увидит какие-то подвижки, а все из-за новых лидеров, которые появятся во главе важных групп людей. Личности, которые неожиданно для многих обретут власть, выдвинут совершенно новые программы и планы действий, что неизменно отразится на общей ситуации.

Однако астролог подчеркнула, что выводы и решения этих новичков могут оказаться излишне горячными.