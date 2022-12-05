Это будет в конце декабря: Глоба – придут новые люди и примут новые решения о мире

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Все ждут добрых вестей об обстановке вокруг.

Тамара Глоба ответила своим подписчикам на вопрос, который волнует всех. Астролог по расположению планет определила, настанет ли мир до конца текущего года. Увы, нет.

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Ситуация, которую мы наблюдаем практически год, останется прежней, поскольку Марс по-прежнему будет владеть умами людей.

Тем не менее, в конце месяца человечество увидит какие-то подвижки, а все из-за новых лидеров, которые появятся во главе важных групп людей. Личности, которые неожиданно для многих обретут власть, выдвинут совершенно новые программы и планы действий, что неизменно отразится на общей ситуации.

Однако астролог подчеркнула, что выводы и решения этих новичков могут оказаться излишне горячными.

Также Тамара Глоба увидела по звездам, что мир должен узнать в декабре некую тайну, которая влияла на нас всех. Должны вскрыться некие подковерные интриги.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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