Накопленное отойдет на нужды народа, а богачи? Глоба предсказала, что будет с деньгами в 2023 году

Тамара Глоба дала четкий прогноз на год Водяного кролика, подметив, что 2023-й станет самым сложным за последнюю тройку лет. Таким образом, 2021-й и 2022-й покажутся менее эмоционально затратными даже не фоне скачка валяют и кризиса, связанного с пандемией.

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Главное, как заверила астролог, чтобы существующий и поддерживаемый в 2022 году хрупкий мир не треснул в будущем. Сложности будут и с финансами. Тамара Глоба не сомневается, что более обеспеченным придется пожертвовать средствами и накопленным, чтобы вытянуть народ из пропасти, уравновесить жизнь тех, кто нуждается.

При этом едва ли сценарий 90-х проиграется снова. Ждать схожих катаклизмов не стоит. Однако некоторые отдельные ситуации будут служить напоминанием того непростого периода.

«В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом», — заметила Тамара Глоба.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».