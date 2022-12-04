Вляпаться в траты! Глоба назвала три знака зодиака, которые рискуют упасть в долговую яму в декабре

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые могут спустить все до копейки в декабре. Рожденным под этими созвездиями астролог советует избегать необдуманных трат и сохранить те вложения, которые они успели сделать заранее.

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Для Рыб первый месяц зимы станет удачным периодом для реализации планов. Это время личного успеха: появятся новые планы, крупные дела, идеи и знакомства. Можно рассчитывать на личный рост, дорожные планы и путешествия. В конце месяца ожидается прибыль, вложения. При этом есть риск потерять накопленное. Рыбы могут с легкостью спустить все свои сбережения на подарки. Поэтому к финансам нужно отнестись бережливо.

Еще одним транжирой станет Стрелец. Этому знаку зодиака декабрь подарит возможность поправить семейный бюджет. Однако многие представители этого зодиакального круга могут потратить все до копейки.

«Постарайтесь в середине и в конце месяца не спустить все на подарки, потому что третья декада кроме заработков принесет возможности отдыха, праздников, хорошей компании, любви, дел, которые относятся к детям. Траты и расходы на отдых и развлечения будут значительными. В то же время в течении месяца займетесь укреплением дома и быт», - заверила Тамара Глоба.

Спорами на тему финансов будут озабочены Близнецы. При этом благодаря своей активности и упорству они смогут заработать. Появится постоянный доход, который будет сопровождаться постоянным расходами и вложениями.

«Постарайтесь меньше потратить в начал месяца, а также в конце декабря. Помимо этого, следите за здоровьем близких. Друзья придут на помощь в третьей декаде, у вас появятся новые планы и идеи», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.