Активность без агрессии! Володина назвала три главных урока, которые даст неделя с 5 по 11 декабря

Василиса Володина дала прогноз на неделю с 5 по 11 декабря, рассказав, что ждать от этого периода. Во-первых, неделя потребует от многих выхода из зоны комфорта. Во-вторых, успешными будут те, кто сумеет подстроиться под события, собеседников, проявив «акробатическую гибкость».

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