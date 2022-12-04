Активность без агрессии! Володина назвала три главных урока, которые даст неделя с 5 по 11 декабря

Василиса Володина дала прогноз на неделю с 5 по 11 декабря, рассказав, что ждать от этого периода. Во-первых, неделя потребует от многих выхода из зоны комфорта. Во-вторых, успешными будут те, кто сумеет подстроиться под события, собеседников, проявив «акробатическую гибкость».
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Также астролог намекнула, что первая неделя зимы даст три важных урока, которые необходимо усвоить.
- Стратегическое видение того, как переиграть любого соперника, тактика не важна;
- Умение действовать, но не «нарываться». Нужна активность без агрессии;
- Умение признавать ограниченность своих представлений и доверяться потоку жизни.