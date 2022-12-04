Мертвая хватка в застывшее - провал! Володина назвала главных везунчиков на неделе с 5 по 11 декабря

Василиса Володина назвала главных везунчиков на неделе с 5 по 11 декабря. Ими станут те, кто сумеет проявить акробатическую гибкость.

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Так, баловнями судьбы в этот период можно назвать тех, кто сумеет подстроиться под любого собеседника. В первую очередь, это люди с повышенной адаптивностью, те, кто может справиться со стрессом, не потеряв свое преимущество. Астролог дала понять, что события первой недели зимы выведут из привычного состояния, устроят проверку на прочность. Успеха добьются те, кто сумеет выйти из зоны комфорта.