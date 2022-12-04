Гибкость и умение подстроиться: Володина дала тревожный прогноз на неделю с 5 по 11 декабря

Василиса Володина дала свежий прогноз на неделю с 5 по 11 декабря, рассказав, что ждать от этого насыщенного событиями периода.
Так, астролог намекнула, что первая неделя зимы выдастся довольной бодрой. Из зоны комфорта могут выйти даже люди с Луной в Тельце, то есть самые спокойные и уравновешенные.
Еще больше новостей читайте в Telegram-канале «Звездная пыль»
«По-прежнему на небе не могут договориться мутабельные знаки – Близнецы, Стрелец и Рыбы, требуя от нас акробатической гибкости в делах, умения подстроиться под любого собеседника, адаптивности на уровне растений в пустыне… Побеждает тот, кто не цепляется мертвой хваткой за постоянное и застывшее», - пояснила Володина.