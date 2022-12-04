Гибкость и умение подстроиться: Володина дала тревожный прогноз на неделю с 5 по 11 декабря

Василиса Володина дала свежий прогноз на неделю с 5 по 11 декабря, рассказав, что ждать от этого насыщенного событиями периода.

Так, астролог намекнула, что первая неделя зимы выдастся довольной бодрой. Из зоны комфорта могут выйти даже люди с Луной в Тельце, то есть самые спокойные и уравновешенные.

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