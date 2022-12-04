Какой знак зодиака должен избегать толпы: Глоба читает, что его ждет опасность

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Незнакомые люди – вот чего должны опасаться некоторые в декабре.

Тамара Глоба предостерегла Раков от больших скоплений людей декабре. Неизвестные личности в больших собраниях в этот период таят в себе для представителей этого знака опасность.

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«Вам необходимо быть внимательными в толпе, особенно в начале и в конце месяца!» - предостерегла астролог.

Также Глоба посоветовала Ракам быть начеку в этот период в дорогах, которые наверняка будут в это время, ведь для представителей этого знака усилится деловая активность. Вероятна помощь друзей и родственников.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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