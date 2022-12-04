Какой знак зодиака должен избегать толпы: Глоба читает, что его ждет опасность

Тамара Глоба предостерегла Раков от больших скоплений людей декабре. Неизвестные личности в больших собраниях в этот период таят в себе для представителей этого знака опасность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Вам необходимо быть внимательными в толпе, особенно в начале и в конце месяца!» - предостерегла астролог.
Также Глоба посоветовала Ракам быть начеку в этот период в дорогах, которые наверняка будут в это время, ведь для представителей этого знака усилится деловая активность. Вероятна помощь друзей и родственников.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.