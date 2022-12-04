Денежный дождь польется на Близнецов в декабре: Глоба пообещала финансовое счастье

Тамара Глоба на своем YouTube-канале поведала Близнецам, что начало декабря для них ознаменуется многими финансовыми спорами.

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Однако астролог успокоила представителей знака зодиака - это временно. Сильный характер Близнецов сделает свое дело, и деньги польются на них рекой, причем не краткосрочный период.

«Благодаря своей активности и упорству вы сможете заработать. Будет постоянный доход», - заметила Глоба.

В конце месяца могут родиться новые бизнес-идеи. Они появятся в обсуждениях проектов с друзьями, с ними в следующем году возможен бизнес.