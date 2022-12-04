Глоба назвала треугольник любви и ненависти, который случится с Близнецами в начале декабря

Тамара Глоба предупредила Близнецов о нестандартном начале декабря для них, который будет полон чувств.

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В начале месяца Близнецам светят большие перемены. Они будут касаться личных отношений, отношений с партнерами и противниками. Таким образом эти три направления, на которые направят свое внимание Близнецы, образуют треугольник любви и ненависти.

«Будьте очень внимательны к семье, к тем, кого вы любите, чтобы не потратить время и силы на восстановление отношений!» - сказала Глоба.

Она сказала, что Близнецы смогут найти в это время хороший источник дохода, они смогут неплохо заработать.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.