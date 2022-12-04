Какое денежное предостережение сделала Глоба Тельцам: потом эти траты вернутся!

Начало декабря ознаменуется для Тельцов большими денежными тратами. Им придется вкладывать в карьеру, а также в подарки для близких и друзей. Об этом поведала Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

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«Первая половина месяца приносит события, которые потребуют много средств на то, чтобы преуспеть в делах, траты на подарки, на личные дела, на вложения, которые вам необходимы. Будет много расходов», - сказала Глоба.

Астролог посоветовала контролировать поток денежных средств. При разумных тратах, деньги вернутся – где-то успехом в делах, а где-то добрым отношением людей и собственным хорошим настроением.