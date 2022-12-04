Это лучшее время для перемен и любви: Глоба предрекла Овнам в начале декабря

Тамара Глоба на своем YouTube-канале рассказала Овнам, что их ждет в начале декабря. Огненному знаку предстоят серьезные перемены в самом начале зимы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В первых числах декабря Овен будет ощущать себя на подъеме, этот прилив жизненной энергии поможет ему совершить решительный рывок вперед и преобразовать свою жизнь к лучшему.

Чувство свободы, разные дороги охватят Овна и настроят его на новое. Астролог не исключила, что вдали от дома представители этого знака могут сильно кем-то увлечься.

«В первой половине месяца будьте осторожны! Есть опасность измен!» - также предупредила Глоба.

Начало декабря также способствует творчеству и интеллектуальной деятельности Овна.