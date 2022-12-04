Глоба назвала самые опасные дни в декабре: 4, 9, 31 - в списке (что делать)

Тамара Глоба рассказала, что декабрь сохранит характер настроения всего года и не порадует нас добрыми вестями об окончании конфликтов.

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Также астролог назвала точные даты повышенной аварийности. Эти дни месяца людям нужно быть максимально осторожными, лучше находиться в знакомой обстановке и не спешить в дорогу, незнакомые места, встречаться с неизвестными лицами.

Итак, дни повышенной аварийности в декабре: 4, 9 декабря, 16 (только вечер), ночи с 18 на 19 декабря, с 22 на 23 декабря, 25, 26, 31 декабря.

«Будьте очень внимательны в толпе, постарайтесь избежать массовых собраний!», - сказала астролог на своем YouTube-канале.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.