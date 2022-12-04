Жизнь Дев будет бурлить в декабре: Глоба дала хороший прогноз этому знаку

Тамара Глоба порадовала Дев хорошим прогнозом на декабрь. В начале месяца представители этого знака зодиака будут увлечены карьерными вопросами и не зря – чуть позже вы получите интересные новости из этой области.

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Вторая неделя декабря для Дев – это время, комфорта и счастья вместе с родными, близкими и любимыми. Наслаждайтесь теплым общением, сейчас это большая редкость!

А вот в последние недели месяца Дев могут ожидать сюрпризы – это период перемен для них. События будут меняться моментально, так что вы можете запутаться в них. Но не переживайте, вы встроитесь в новые реалии и начнете новую жизнь.

Этот период продлится и в январе. Вас ожидают интересные встречи, поездки, интеллектуальная деятельность.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.