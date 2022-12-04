«Это год требования силы»: Глоба назвала особенности ближайших месяцев

Следующий 2023 год – непростой, он пройдет под влиянием Марса, который известен своей воинственной силой, предупредила астролог Тамара Глоба.

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«Следующий год – год Марса, год требования силы, год, который нуждается в вашей энергии, поэтому нужно быть к ему готовым. Будьте внимательны, концентрируйте свое внимание на том, что происходит вокруг.

Занимайтесь спортом, поддерживайте интеллектуальный уровень и, конечно, всегда нужно надеяться на будущее», - сказала Тамара Глоба.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.