Володина назвала лучший день для любви: чувства будоражат, желания зашкаливают

Эксперт подчеркнула, что влюбиться в этот день можно не только в человека, но и в дело своей жизни, в какую-то вещь, место. Вы неожиданно можете разглядеть, какими прекрасными качествами обладает человек близкий вам.

«Романтический день, когда так легко влюбиться! И речь не только о сексуальных порывах! Нас могут будоражить и сводить с ума иные влюбленности – очарование какой-то идеей, вещью, другом. Ракета желаний летит вперед», - предрекла астролог.