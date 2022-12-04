Володина назвала лучший день для любви: чувства будоражат, желания зашкаливают

Василиса Володина.

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Воскресенье порадует людей своим романтическим настроем.

Астролог Василиса Володина назвала лучший день для любви в ближайшее время – воскресенье 4 декабря.

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Эксперт подчеркнула, что влюбиться в этот день можно не только в человека, но и в дело своей жизни, в какую-то вещь, место. Вы неожиданно можете разглядеть, какими прекрасными качествами обладает человек близкий вам.

«Романтический день, когда так легко влюбиться! И речь не только о сексуальных порывах! Нас могут будоражить и сводить с ума иные влюбленности – очарование какой-то идеей, вещью, другом. Ракета желаний летит вперед», - предрекла астролог.

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