Новый лидер придет в декабре: по предсказанию Глобы, он укажет иной путь решения конфликтов

Тамара Глоба в своем декабрьском прогнозе предупредила людей, чтобы они были очень внимательны к концу этого месяца.

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Именно в данный период времени на горизонте мировых событий возникнет новый лидер, а все из-за перехода Юпитера в знак Овна.