Новый лидер придет в декабре: по предсказанию Глобы, он укажет иной путь решения конфликтов

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Вместе со свежими идеями могут прийти очень спонтанные решения.

Тамара Глоба в своем декабрьском прогнозе предупредила людей, чтобы они были очень внимательны к концу этого месяца.

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Именно в данный период времени на горизонте мировых событий возникнет новый лидер, а все из-за перехода Юпитера в знак Овна.

Этот новый человек во главе некой группы людей или событий предложит свежие идеи, которые могут изменить привычное течение событий. Однако пока говорить о позитивном влиянии рано, ведь его решения могут оказаться слишком быстрыми.

«Новые лидеры принесут свои программы и свои идеи, касающиеся народа, политики, может быть, несколько горячных, поспешных решений, которые относятся к общим событиям, политическим, общественным», - сказала Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

В это же время вскроются многие тайные дела, которые имеют отношения к целым народам.

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