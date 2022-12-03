Гороскоп камней: какие талисманы принесут удачу знакам зодиака в 2023 году

Астрологи считают, что у каждого знака зодиака есть талисманы, которые приносят удачу и оберегают от невзгод. Приводим полный список камней.
- Овен — янтарь, агат, рубин, яшма.
- Телец — изумруд, бирюза, малахит, циркон.
- Близнецы — кошачий глаз, жемчуг, хризопраз.
- Рак — лунный камень, сердолик, гематит.
- Лев — тигровый глаз, авантюрин, янтарь, сардоникс.
- Дева — желтый жемчуг, нефрит, коралл.
- Весы — розовый кварц, цитрин, агат.
- Скорпион — александрит, дымчатый кварц, турмалин, опал.
- Стрелец — родонит, желтый сапфир, пироп.
- Козерог — турмалин, гранат, оникс.
- Водолей — аквамарин, аметист, горный хрусталь, бирюза.
- Рыбы — лазурит, лунный камень, перламутр, шпинель.
Конечно, рекомендациям слепо доверять не стоит. Но если у вас есть возможность приобрести камень своего созвездия, то лишним не будет. Особенно, в 2023 году.
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