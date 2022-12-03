Гороскоп камней: какие талисманы принесут удачу знакам зодиака в 2023 году

Астрологи считают, что у каждого знака зодиака есть талисманы, которые приносят удачу и оберегают от невзгод. Приводим полный список камней.

Овен — янтарь, агат, рубин, яшма.

Телец — изумруд, бирюза, малахит, циркон.

Близнецы — кошачий глаз, жемчуг, хризопраз.

Рак — лунный камень, сердолик, гематит.

Лев — тигровый глаз, авантюрин, янтарь, сардоникс.

Дева — желтый жемчуг, нефрит, коралл.

Весы — розовый кварц, цитрин, агат.

Скорпион — александрит, дымчатый кварц, турмалин, опал.

Стрелец — родонит, желтый сапфир, пироп.

Козерог — турмалин, гранат, оникс.

Водолей — аквамарин, аметист, горный хрусталь, бирюза.

Рыбы — лазурит, лунный камень, перламутр, шпинель.

Конечно, рекомендациям слепо доверять не стоит. Но если у вас есть возможность приобрести камень своего созвездия, то лишним не будет. Особенно, в 2023 году.

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