Гороскоп камней: какие талисманы принесут удачу знакам зодиака в 2023 году

Фото: freepik.com/freepik

 

Фото: freepik.com/freepik

Приводим полный список талисманов.

Астрологи считают, что у каждого знака зодиака есть талисманы, которые приносят удачу и оберегают от невзгод. Приводим полный список камней.

  • Овен — янтарь, агат, рубин, яшма.
  • Телец — изумруд, бирюза, малахит, циркон.
  • Близнецы — кошачий глаз, жемчуг, хризопраз.
  • Рак — лунный камень, сердолик, гематит.
  • Лев — тигровый глаз, авантюрин, янтарь, сардоникс. 
  • Дева — желтый жемчуг, нефрит, коралл.
  • Весы — розовый кварц, цитрин, агат.
  • Скорпион — александрит, дымчатый кварц, турмалин, опал.
  • Стрелец — родонит, желтый сапфир, пироп.
  • Козерог — турмалин, гранат, оникс.
  • Водолей — аквамарин, аметист, горный хрусталь, бирюза.
  • Рыбы — лазурит, лунный камень, перламутр, шпинель.

Конечно, рекомендациям слепо доверять не стоит. Но если у вас есть возможность приобрести камень своего созвездия, то лишним не будет. Особенно, в 2023 году.

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