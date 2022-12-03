Усталость, отчаяние: Володина назвала самый невезучий знак зодиака в декабре

Василиса Володина назвала знак зодиака, который в декабре переработается и очень устанет. Сначала, по ее словам, все будет хорошо, но потом силы покинут.

«Декабрь приносит больше радостных надежд, гораздо больше общения. И неплохие деньги вместе с необходимостью работать для них наизнос», - заявила астролог.

По ее словам, начиная с 15 числа, Водолеям захочется спрятаться ото всех, отключить звонки и тихо зависать в соцсетях, выбирая подарки для близких. Усталость и отчаяние будут преследовать представителей этого созвездия вплоть до Нового года.

Но потом все наладится.

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