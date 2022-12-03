Василиса Володина назвала главных везунчиков декабря

Известный астролог Василиса Володина считает, что декабрь в целом будет сложным для знаков зодиака, но счастливчик месяца все же есть. И это Стрельцы! Речь идет о тех людях, кто родился с 23 ноября по 22 декабря.

«Последняя декада 2022 года даст вздохнуть свободнее. Настоящий праздник жизни начинается!» - порадовала астролог.

Повезет и Рыбам. На работе появятся шансы высоко проявить себя, но тут важно не упустить удачу на фоне предновогодних дней.

«Не позволяйте праздничному «джинглбеллзу» унести вас из продуктивной деятельности», - добавила Володина.

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