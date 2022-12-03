Дыры в карманах: Володина предостерегла россиян перед Новым Годом

Бывшая ведущая популярного шоу на Первом канале «Давай поженимся!» Василиса Володина считает, что Скорпионам в декабре стоит поумерить свои аппетиты. Иначе у них останутся дырки в кармане вместо денег перед Новым годом.

«Копим, экономим, откладываем! А то при появлении любой приятной безделушки ваша рука сама собой тянется за кошельком», - заявила она.

Астролог посоветовала представителям этого созвездия искать бесплатные или недорогие удовольствия.

«Они, кстати, окажутся гораздо более чистыми по своей сути и правильными», - добавила Володина.

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