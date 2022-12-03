Володина назвала знаки зодиака, которые сколотят целое состояние в декабре

Знаменитый астролог Василиса Володина считает, что некоторым знакам зодиака очень повезет в декабре в финансовом плане. На некоторых, можно сказать, свалится мешок денег.

Весам, например, поможет заработать целое состояние влиятельный человек. Возможно даже, что им окажется кто-то из родственников.

«Последняя декада 2022 года даст вздохнуть свободнее Стрельцам. Настоящий праздник жизни начинается!» - отметила Володина.

Да и Водолеям удастся приумножить свои финансы. Правда, они так устанут, что решат от всех спрятаться к Новому году.

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