Все придет в 13.00! Володина дала важный совет на 3 декабря

Астролог Василиса Володина дала прогноз на субботу, 3 декабря. По ее словам, этот день не дарит никаких значительных астрологических феноменов, но это не значит, что мы в пассиве.

«Первую половину дня используйте на свое усмотрение. А начиная с 13-00 по Москве задорная Луна в Овне подталкивает к спорту, прогулкам и другим нужно-полезным делам», - заявила она.

Кстати, зиму Володина предрекла непростой для россиян. По мнению астролога, будут невзгоды, но мы со всем справимся.