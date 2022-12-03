Василиса Володина предрекла россиянам праздник жизни

Известный астролог Василиса Володина заявила, что Стрельцов в декабре ждет последний решительный аккорд в каком-то из больших дел.

«Направьте все силы на то, чтобы преодолеть последнее сопротивление препятствий. А последняя декада 2022 года даст вздохнуть свободнее. Настоящий праздник жизни начинается!» - заявила она.

Однако не стоит переусердствовать, по ее словам, как Водолеям. Они настолько переработаются, что в середине декабря захотят от всех спрятаться.