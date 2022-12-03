С 20 декабря! Володина назвала знак зодиака, которому поможет влиятельный человек

Астролог Василиса Володина заявила, что Весы никак не могут сконцентрироваться в своей жизни на важном. Представителям этого созвездия, по ее словам, мешает сосредоточиться на своей цели обильное общение.

«Да и сами цели в первой половине декабря выглядят довольно размытыми. Но уже после 20-го числа направление движения будет понятно предельно четко – и исходить оно будет от влиятельного человека рядом с Вами, возможно из числа домашних. Вы с радостью возьмете «под козерек», - заявила Володина.

Кстати, что-то похожее ждет и Рыб. Во второй части декабря, по словам Володиной, они смогут взять себя в руки и заработать большие деньги, которые придут к ним в январе.