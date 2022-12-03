Володина предрекла россиянам финансовый успех в январе

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Главное, его не упустить.

Бывшая ведущая «Давай поженимся!» Василиса Володина составила гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака. По ее словам, Рыбам будет вести на работе, однако им стоит быть серьезнее и не упустить удачу.

«Вы должны использовать всеобщую обстановку праздника для того, чтобы произвести нужное впечатление на партнеров, коллег, руководство. Успеть завязать контакты, договориться, продвинуться, что в январе принесет финансовые результаты», - заявила она.

При это астролог предостерегла Рыб - предпраздничное время не должно вас закрутить так, чтобы вы упустили важные возможности.

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