Володина предрекла россиянам финансовый успех в январе

Бывшая ведущая «Давай поженимся!» Василиса Володина составила гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака. По ее словам, Рыбам будет вести на работе, однако им стоит быть серьезнее и не упустить удачу.
«Вы должны использовать всеобщую обстановку праздника для того, чтобы произвести нужное впечатление на партнеров, коллег, руководство. Успеть завязать контакты, договориться, продвинуться, что в январе принесет финансовые результаты», - заявила она.
При это астролог предостерегла Рыб - предпраздничное время не должно вас закрутить так, чтобы вы упустили важные возможности.
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