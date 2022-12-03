С 15 декабря! Володина назвала знак зодиака, который выбьется из сил в декабре

Астролог Василиса Володина рассказала, что Водолеям придется непросто во второй части декабря уходящего года. Они настолько устанут в первой половине месяца, что ближе к Новому году им захочется исчезнуть.

«Начиная с 15 числа Вам захочется спрятаться ото всех, отключить звонки и тихо зависать в соцсетях, выбирая подарки для близких», - заявила она.

Володина подчеркнула, что совсем отключиться от повестки не получится. Однако в праздник, по словам астролога, настроение к Водолеям снова вернется.

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