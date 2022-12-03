«Ищите удовольствия бесплатные»: Василиса Володина рассказала, кому не стоит забывать об экономии в декабре

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Траты в конце года приведут этот знак к негативным сценариям в будущем.

Астролог Василиса Володина составила гороскоп на декабрь. Знаменитость назвала знак, которому порекомендовала копить средства.

Задуматься об экономии стоит Скорпионам.

«Копим, экономим, откладываем! А то при появлении любой приятной безделушки ваша рука сама собой тянется за кошельком (следствие внутреннего напряжения и желания отвлечься). Ищите удовольствия бесплатные или недорогие. Они, кстати, окажутся гораздо более чистыми по своей сути и правильными», – посоветовала Володина в личном микроблоге.

Напомним, ранее Василиса Володина дала рекомендации по улучшению отдыха в субботу, третьего декабря. Телеведущая предложила провести активно этот день.

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