«Ищите удовольствия бесплатные»: Василиса Володина рассказала, кому не стоит забывать об экономии в декабре

Астролог Василиса Володина составила гороскоп на декабрь. Знаменитость назвала знак, которому порекомендовала копить средства.

Задуматься об экономии стоит Скорпионам.

«Копим, экономим, откладываем! А то при появлении любой приятной безделушки ваша рука сама собой тянется за кошельком (следствие внутреннего напряжения и желания отвлечься). Ищите удовольствия бесплатные или недорогие. Они, кстати, окажутся гораздо более чистыми по своей сути и правильными», – посоветовала Володина в личном микроблоге.