«Не значит, что мы в пассиве!»: Василиса Володина дала прогноз для всех знаков

Телеведущая Василиса Володина опубликовала рекомендации для отдыха в субботу, третьего декабря.
Астролог отметила, что первую половину выходного дня можно провести так, как вам нравится. А вот вторую лучше потратить на активный отдых.
«Суббота, третье декабря, не дарит никаких значительных астрологических феноменов, но это не значит, что мы в пассиве! Первую половину дня используйте на свое усмотрение», – отметила Володина.
«А, начиная с 13:00 по Москве, задорная Луна в Овне подталкивает к спорту, прогулкам и другим нужно-полезным делам. Кто со мной на лыжи?», – добавила Володина в личном микроблоге.
Напомним, ранее астролог Анжела Перл назвала счастливчиков декабря среди знаков зодиака.