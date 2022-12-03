«Много неожиданных подарков»: Анжела Перл рассказала, кому из знаков можно рассчитывать на денежный сюрприз

Эксперт по знакам зодиака Анжела Перл определила, кто сможет улучшить свое финансовое положение в начале зимы.
Астролог отметила, что Стрельцам не стоит отказывайся от выгодных предложений. Дополнительный источник доходов поможет стать финансово независимыми:
«Много неожиданных подарков ждут Стрельцов в последнем месяце уходящего года. У них появится вдохновение, чтобы завершить давно начатые дела. Кроме того, им поступит выгодное предложение».
Декабрь принесет прибыль и позитив и Весам.
«Представители знака смогут понять, что им следует делать и как решать поставленную задачу, чтобы получить от этого большую прибыль. Для них главное – научиться правильно распределять свои силы, только так удастся сделать многое», – отметила Перл.
Последний знак, который сможет разбогатеть в декабре уходящего года, – Водолей.
«Они смогут заняться работой, которую уже давно собирались сделать, но по определенным причинам не могли», – заключила Анжела Перл для rsute.ru.