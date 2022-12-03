«Много неожиданных подарков»: Анжела Перл рассказала, кому из знаков можно рассчитывать на денежный сюрприз

Декабрь принесет прибыль и позитив и Весам.

«Представители знака смогут понять, что им следует делать и как решать поставленную задачу, чтобы получить от этого большую прибыль. Для них главное – научиться правильно распределять свои силы, только так удастся сделать многое», – отметила Перл.