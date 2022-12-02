«Большая удача ждет»: названы пять знаков, которым полнолуние в декабре принесет денежное вознаграждение

Луна восьмого декабря 2022 года станет видна полностью. Астрологи рассказали о магическом влиянии этого момента на знаки зодиака.

В декабре этого года полнолуние случится восьмого числа.

Весам должно повезти в это время, отмечают эксперты:

«Большая удача ждет Весов в финансовой сфере. Не исключено, что им будет предложено заключить выгодную сделку, открыть новый проект, который принесет большую прибыль и поможет им завоевать расположение коллег. Представителям знака нужно только научиться грамотно распоряжаться полученной суммой и не вкладывать ее в непроверенные и сомнительные проекты».

Овнов тоже ждет денежный сюрприз, причем из неожиданного источника. Скорее всего, стоит ждать помощи от близких: