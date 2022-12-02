«Большая удача ждет»: названы пять знаков, которым полнолуние в декабре принесет денежное вознаграждение

Луна восьмого декабря 2022 года станет видна полностью. Астрологи рассказали о магическом влиянии этого момента на знаки зодиака.
В декабре этого года полнолуние случится восьмого числа.
Весам должно повезти в это время, отмечают эксперты:
«Большая удача ждет Весов в финансовой сфере. Не исключено, что им будет предложено заключить выгодную сделку, открыть новый проект, который принесет большую прибыль и поможет им завоевать расположение коллег. Представителям знака нужно только научиться грамотно распоряжаться полученной суммой и не вкладывать ее в непроверенные и сомнительные проекты».
Овнов тоже ждет денежный сюрприз, причем из неожиданного источника. Скорее всего, стоит ждать помощи от близких:
«Не следует отказываться от такой помощи, ведь это поможет им улучшить свое финансовое положение, а также распрощаться со всеми долгами. Кроме того, они смогут воплотить в реальность свою давнюю мечту, а еще закрепиться на выгодной позиции».
Тельцам может выпасть шанс получить вознаграждение на работе:
«Полнолуние восьмого декабря подарит им много перспектив и возможностей, главное, не упустить свой шанс. На работе им будет предложено выполнить важную и трудоемкую работу за которую они смогут получить большую прибыль».
Благодаря коллективной работе смогут обогатиться Львы:
«Им поступит предложение принять участие в групповом проекте, который может принести большую прибыль и поможет улучшить репутацию».
Скорпионам может показаться, что начальство взвалило на них много задач. Но после полнолуния представители этого знака поймут, что все было не зря.
«За свой труд они будут щедро вознаграждены, что не смогут не заметить другие сотрудники, которые начнут завидовать», – сообщили в rsute.ru.