Уже 8 декабря! Знаки зодиака, которых «озолотит» полнолуние

8 декабря 2022 года будет полнолуние, которое благотворно скажется на некоторых знаках зодиака. Астрологи считают, что деньги потекут рекой, и этот момент нужно использовать максимально продуктивно.

Фортуна улыбнется Скорпионам и Овнам. Да, им придется попотеть, но желаемого результата представители этих созвездий добьются.

Также денежный куш сорвут Тельцы, Весы и Львы. По мнению астрологов, большая вероятность, что на работе вам сделают заманчивые предложения, которые повлияют на общее финансовое положение.

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